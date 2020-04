Man van 55 meter hoge schoorsteen van oude steenfabriek gehaald

Ⓒ 112 Nieuwsgroep

OOIJ - De politie in het Gelderse Ooij heeft donderdagochtend een man van een 55 meter hoge schoorsteen van een oude steenfabriek geplukt. De man was sinds donderdagochtend in alle vroegte op de toren van de fabriek De Vlietberg even buiten Nijmegen geklommen.