Komt de autoloze zondag terug? En heeft het zin?

’Klimaatdoelen even op een laag pitje’

In de Eemshaven te Groningen zijn nieuwe kolencentrales gebouwd waarbij het destijds ontmoedigd is om kolen te gebruiken. CO2-uitstoot kan worden opgeslagen in de bodem (dit plan is destijds getorpedeerd en niet uitgevoerd). Het is de vraag hoe snel kan worden opgestart om alsnog kolen te gebruiken,...