’Haagse slangenkuil was zelden zo zichtbaar’

Heel Nederland vergadert online, behalve in Den Haag. Met als gevolg: een corona-uitbraak in het kabinet en een gigantische blunder van verkenner Kajsa Ollongren. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Het land van Wierd Duk’ bespreekt Telegraafverslaggever Wierd Duk de notitie-uitglijder van de minister en de slangenkuil waar CDA-kamerlid Pieter Omtzigt in terecht is gekomen.