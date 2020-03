Reconstructie van Ridouan Taghi Ⓒ Petra Urban

Amsterdam - Hij is de verdachte uit het liquidatieproces Marengo die het dichtst bij de gangster Ridouan Taghi stond, maar over wie vrijwel niets bekend is. Wie is deze Mao R. (44) die door kroongetuige Nabil B. als levensgevaarlijk en een indirect contact van president Desi Bouterse wordt omschreven?