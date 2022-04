’Italiaanse meisjes geïndoctrineerd, misbruikt en gruwelijk gemarteld’

Premium Binnenland

Analyse: Ali B en Marco Borsato wacht mogelijk gevangenis

Met het benoemen van vier concrete verdachten in de The Voice-zedenzaak belandt het strafrechtelijk onderzoek in een nieuwe fase. De kans op openbaar beoordelen van de feiten door rechters is vele malen groter. Nu het OM Marco Borsato, Jeroen Rietbergen, Ali B en regisseur Martijn N. officieel publi...