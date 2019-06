Dode door aanval op Saudische luchthaven

CAIRO - Door een aanval op het Saudische vliegveld Abha is een Syrische ingezetene van Saudi-Arabië gedood. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen zeggen via hun spreekbuis Al-Masirah achter de actie te zitten. Zij melden ook de luchthaven Jizan in het zuiden van Saudi-Arabië onder vuur te hebben genomen.