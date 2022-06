Pizzabezorger laat motor draaien, auto gestolen: zoek-app biedt uitkomst

Volgens de politie wilde de bezorger ’even snel heen en weer lopen’ en zag de autodief in dat korte tijdsbestek kans om er met de auto vandoor te gaan. Doordat de telefoon van de bezorger nog in auto lag, wist hij via een zoek-app de route van dief te volgen.

Bijna een uur later trof de politie de auto aan in de Horst in Kaatsheuvel. Daar werd een 33-jarige man die achter het stuur zat opgepakt. De verdachte deed het volgens de politie nog voorkomen alsof hij aan het bezorgen was.

Op het politiebureau werd duidelijk dat de man onder invloed van alcohol reed. De verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, zit vast voor verder onderzoek.