Reuzenpanda’s willen geen seks en dus moeten ze terug naar China: ’Op Tinder had zij geen like gegeven’

Het gaat om de mannelijke reuzenpanda Yang Guang en vrouwtje Tian Tian, ook wel bekend als ’Sweetie’. In 2011 arriveerde het tweetal in de Schotse hoofdstad met als doel babypanda’s op de wereld te zetten, schrijft The Telegraph.

Echter ging dit niet van een leien dakje. Tot de dag van vandaag zijn er geen romantische of seksuele gevoelens opgebloeid tussen de twee. De dierentuin is in 2013 uit wanhoop overgegaan tot kunstmatige inseminatie om tóch babypanda’s te krijgen en hun pandapunten te verliezen.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De mannelijke reuzenpanda Yang Guang Ⓒ ANP / Alamy Limited

Bekijk ook: Babypanda in Schotland verwacht

Teleurstelling

De directeur van de dierentuin, David Field, zegt in een interview met The Telegraph onwijs teleurgesteld te zijn. „Babypanda’s zijn zo mooi en lief.” Volgens hem is ’Sweetie’ ook erg teleurgesteld: „Het moederschap is erg belangrijk voor vrouwelijke panda’s. Dit is terug te zien in het natuurlijke gedragsrepertoire.”

De panda’s konden het volgens Field echt totaal niet met elkaar vinden. „Tian Tian zou op Tinder niet naar rechs hebben geswipet”, grapt de directeur.