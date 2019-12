Doden en paniek in Australië: mensen vluchten naar zee

Er wordt zeker een persoon vermist, laat premier Gladys Berejiklian van New South Wales weten aan omroep ABC News.

In buurstaat Victoria worden ook nog mensen vermist. „We vrezen voor de levens van vier mensen uit East Gippsland”, aldus premier Daniel Andrews van Victoria tegen ABC. „Ze bevinden zich in een gevaarlijk gebied en we weten niet waar ze zijn.”

In beide staten zijn voor meerdere gebieden noodwaarschuwingen uitgegeven. De bosbranden in Australië slaan nu echt wild om zich heen. Velen wijzen naar klimaatverandering, terwijl anderen stellen dat de bosbranden oncontroleerbaar zijn geworden, hoe ironisch ook, juist dóór ’groen’ beleid.

Mensen springen in zee

In Mallacoota (Victoria) zijn duizenden mensen in het nauw gedreven door het vuur. De wind staat richting de stad waardoor zeker 5000 mensen naar de kust zijn gegaan om in het water te kunnen springen als de rook en het vuur te dichtbij komen.

Mensen in Mallacoota vluchten naar het strand terwijl de lucht rood kleurt. Ⓒ via REUTERS

Legerhelikopters en bootjes van de kustwacht staan klaar om mensen te bevoorraden en indien nodig te evacueren uit het gebied. De wind lijkt nu te keren, wat letterlijk en figuurlijk even lucht geeft. Eerder werd al bekend dat ook toeristen zijn ingesloten door het vuur.

Massale evacuaties

Door de aanhoudende bosbranden zijn al duizenden mensen in de staten Victoria, New South Wales en South Australia geëvacueerd naar veiliger gebieden. Inmiddels zijn zeker tien mensen om het leven gekomen en honderden huizen verwoest. Grote gebieden zitten zonder stroom door het vuur.

Brandweermannen vechten tegen het vuur, maar worden in het nauw gedreven. Ⓒ AFP

Vuurwerk in Sydney

Gisteren nog werd duidelijk dat een vrijwillige brandweerman is overleden. Ondertussen is ook de natuur slachtoffer en wordt in Australië opgeroepen om het beroemde vuurwerk in Sydney af te blazen en het geld te besteden aan brandbestrijding. Het vuurwerk in de hoofdstad gaat echter ’gewoon’ door, in andere steden is het wel afgeblazen.