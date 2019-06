Woede om ’fatshaming’ op tv: ’Dit brengt ons terug bij af’

Edith Dohmen deed een paar jaar geleden een klus voor Nike als plussize model. Ⓒ Nike

Amsterdam - Verbaasd, met verdriet en woede keken Edith Dohmen en Suzanne Mensen gisteravond naar het RTL Boulevard-item over plussize-paspoppen van sportkledingfabrikant Nike. Stylist, blogger en YouTuber Dohmen valt zelf in de grote maten en deed twee jaar geleden een shoot voor plussize-sportkleding van Nike. Mensen is journalist en bodypositivity-activist.„Weet je hoeveel dm’s ik heb gekregen van vrouwen die zaten te janken?