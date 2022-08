Premium Het beste van De Telegraaf

Een half jaar strijd in Oekraïne: balans van een eindeloze oorlog

Door Mischa van Diepen Kopieer naar clipboard

Ⓒ FOTO’S ANP/HH

KIEV - Woensdag is het een half jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel. Het land hield heldhaftig stand, maar een vijfde van Oekraïne is inmiddels in Russische handen. Is er hoop op herovering van deze gebieden? Of raakt het front langzaam bevroren? Onze correspondent Mischa van Diepen reisde diverse malen door het oorlogsgebied en maakt vanuit daar de balans op.