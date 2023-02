Mars bij woonprotest toch door Kalverstraat door lage opkomst

De organisatie meldde eerder, bij de aankondiging van het protest, dat de mars door de Kalverstraat zou gaan. „De drukke Kalverstraat is een symbolische locatie, omdat daar, midden in het stadscentrum, duizenden vierkante meters aan bewoonbare ruimte leeg staat voor de winsten van grote internationale retailbedrijven en vastgoedbeleggers”, aldus Melissa Koutouzis, een van de organisatoren.

De organisatie meldde zaterdag echter de route voor de mars aan te passen, omdat zij niet akkoord ging met de voorwaarden van de zogenoemde driehoek van burgemeester, hoofdofficier van justitie en politiechef. De autoriteiten wilden dat demonstranten in groepen van maximaal vierhonderd deelnemers vanaf de Dam door de winkelstraat zouden lopen. Als het totale aantal demonstranten boven de 2000 zou zijn, zou de mars naar het Waterlooplein niet door de winkelstraat mogen voeren, maar moest die over het Rokin. De autoriteiten waren bang dat de veiligheid door een hoge opkomst en drukte, vanwege onder meer de voorjaarsvakantie, in het geding zou komen.

Even gespannen

Een verslaggever ter plekke meldde dat de sfeer tijdens de start van de mars even gespannen was. Een agent zou met een wapenstok op een aantal demonstranten hebben ingeslagen. Daarbij werd de politie door demonstranten voor fascisten uitgemaakt. Ook werd er door de Mobiele Eenheid kort een linie gevormd tussen de groep demonstranten die in de Kalverstraat liep en de demonstranten op de Dam.

Een woordvoerder van de politie zegt dat de organisatie zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden. Zo was er geen begeleiding en moest er ruimte worden gemaakt om groepen te creëren. Daarbij is volgens de woordvoerder inderdaad geweld bij gebruikt.

Op de Dam verzamelden zich zondag aan het begin van de middag honderden mensen om te demonstreren voor het recht op betaalbaar wonen. De organisatie van het woonprotest zei tijdens een toespraak dat de opkomst lager is dan de vorige keer, in 2021. Toen deden zo’n 18.000 mensen mee aan het woonprotest in het Amsterdamse Westerpark. „Maar dat maakt niet uit want het gaat erom dat we ons statement maken”, aldus de organisatie.