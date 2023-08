Gijs van Lennep groeide op met circuit van Zandvoort: ’Max kan acht keer op rij wereldkampioen worden’

Hij was er 75 jaar geleden al bij toen de Grand Prix voor het eerst neerstreek op het duinencircuit. Als jochie kroop hij onder hekken door om van dichtbij de kunst af te kijken bij de grote jongens, als Formule 1-coureur pakte hij een WK-punt op ’zijn’ Zandvoort. Gijs van Lennep over hoe ’t was en hoe ’t is.

Ⓒ Rene Bouwman