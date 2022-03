Man smokkelt 52 slangen en hagedissen verstopt in onderbroek de grens over

De man had de dieren verstopt in zijn jas, zakken en bij zijn edele delen, meldt de Amerikaanse douane en grensbewaking in een verklaring. In totaal werden negen slangen en 43 gehoornde hagedissen in beslag genomen. Volgens de autoriteiten gaat het deels om bedreigde dieren, meldt AP.

De man probeerde in het plaatsje San Ysidro vanuit Mexico in een truck de grens over te steken, toen hij werd aangehouden voor inspectie, zeggen de autoriteiten dinsdag.