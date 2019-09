CDA en CU: overheidsdiensten doorlichten

De regeringspartijen doen hun voorstel woensdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Diensten zijn vaak ’onbereikbaar, anoniem en weinig behulpzaam’, zo betogen partijleiders. „De overheid moet dienstbaar zijn aan de samenleving”, zegt CDA-leider Heerma. „Nu lopen ze vaak tegen een bureaucratische muur. Ze voelen zich machteloos en niet gehoord. De menselijke maat moet terug bij uitvoeringsdiensten die verstrikt zijn geraakt in ingewikkelde regels en wetgeving.”

Organisaties als DUO, die de studiebeurzen uitkeert, het UWV en de Belastingdienst vormen vaak het eerste contact van burgers met de overheid, schetst CU-leider Segers. „Dat is vaak geen succes.” De overheid is te vaak een ’gesloten bastion’, waar regels belangrijker zijn dan mensen. „Systemen falen, wachttijden zijn te lang en burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd.”

Spiegel

Bij het parlementair onderzoek moet de politiek ook ’naar zichzelf kijken’. Elke nieuwe wet of regel die de politiek maakt, heeft immers gevolgen voor de uitvoering, die steeds complexer wordt. Veel diensten kampen met grote achterstanden.

Een parlementair onderzoek is een lichter middel dan een parlementaire enquête, maar heeft vaak grote invloed. Zo legde het parlementair onderzoek ICT bij de overheid, de commissie-Elias, de stuurloze ICT-projecten bloot. Er werd een bureau ICT-toetsing in het leven geroepen waarvan het advies van grote invloed is op aanbesteding van publieke ICT-projecten.

