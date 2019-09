Werkstraf voor vastbinden hond

De vondst van de pitbull/stafford op 24 juni in het Wilhelminapark leidde tot woedende reacties bij dierenliefhebbers, die woensdag massaal bij de zitting aanwezig waren.

De 24-jarige T. beweerde eerder bij de politie dat hij Batman, die uiteindelijk door uitdroging om het leven kwam, in april al via Marktplaats had verkocht. Tegenover de rechter bekende hij echter dat hij ’s nachts samen met zijn vriendin naar het park was gegaan en de hond zonder eten en drinken had achtergelaten. ,,Het was niet de bedoeling dat hij zou overlijden”, sprak T. Op de vraag van de rechter waarom hij Batman dan zo diep is het bos had achtergelaten, moest de Rijswijker het antwoord schuldig blijven.

Volgens de 22-jarige Jessica B. was de viervoeter ’agressief naar andere dieren’. ,,Op straat rukte hij zich los en beet een hond in het gezicht. Ook ging hij achter konijnen aan en kwam dan met bloed om z’n bek terug.” Voor een asiel was Batman volgens haar niet geschikt.

De twee kregen doodsbedreigingen en raakten hun huis en werk kwijt. De rechter noemde de handelswijze ‘heel erg vreselijk’, omdat de hond erg moet hebben geleden.Bij de zitting waren tientallen dierenvrienden aanwezig. Ze hielden foto’s van Batman omhoog.

