Anti-oorlogsprotesten in Rusland houden aan, weer arrestaties

In meerdere steden zijn Russen sinds donderdag de straat opgegaan om te demonstreren. De Russische autoriteiten hebben mensen gewaarschuwd niet deel te nemen aan protestacties. Doen ze dat toch dan kunnen ze rekenen op zware sancties. In veel gevallen zijn boetes opgelegd. Het is voor de derde dag op rij dat mensen in groten getale de straat opgaan om te protesteren tegen de militaire acties in Oekraïne.