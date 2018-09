'Een vijfde Republikeinen wil van Trump af'

De peiling is een weerspiegeling van de grote kloof die in de Republikeinse partij is ontstaan door Trumps kandidatuur. Bijna 63 procent van de ondervraagden geeft aan een negatief beeld te hebben van Trump. De omstreden vastgoedmagnaat rolt van het ene schandaal naar het andere. Op dinsdagavond leek Trump erop te zinspelen dat voorstanders van vuurwapenbezit kunnen voorkomen dat Hillary Clinton progressieve rechters aanstelt.

,,Als zij haar rechters mag kiezen is er niets dat jullie daar aan kunnen doen'', zei Trump. ,,Alhoewel, de mensen van het tweede amendement, misschien is er wel iets. Ik weet niet.'' In het tweede amendement van de Amerikaanse grondwet is het recht op het bezit van vuurwapens vastgelegd. Trumps woordvoerders spraken tegen dat Trump opriep tot geweld, maar de kritiek die Trump over zich heen kreeg, van beide kanten van het politieke spectrum, was niet mals.

Trump en zijn team hebben de afgelopen weken erop gehamerd dat er in november mogelijk wordt gefraudeerd om Clinton aan de overwinning te helpen. In een peiling van persbureau Bloomberg, die eveneens woensdag uitkwam, gaf een meerderheid (60 procent) van de ondervraagden aan daar niet in te geloven. Onder Trumps eigen aanhang is er wel een meerderheid van 56 procent die nu al denkt dat Clinton de verkiezingen gaat 'stelen'.