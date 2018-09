'Tweede kans gekregen'

Annicka van Emden en Yuri van Gelder mochten beiden niet mee naar de Spelen in Beijing 2008 en Londen 2012. Annicka door gebrek aan prestatie en Yuri door cocaïne gebruik. Maar beiden mochten wel naar Rio 2016. Annicka verspeelt haar tweede kans niet, zij pakte keurig de bronzen medaille. Yuri verspeelt wel zijn tweede kans, hij dronk, tot 6 uur in de ochtend, met als gevolg dat hij meteen naar huis moest. Yuri schakelt nu een advocaat in, maar wat er ook gebeurt, een Olympische medaille zit niet in zijn zak. Annicka hoeft geen advocaat in te schakelen, zij heeft wel de Olympische medaille in haar zak, en zij mag nu zoveel van het nachtleven genieten als zij wil.

Danny Lim, Wassenaar