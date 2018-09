Daling aangiftes van fietsdiefstal

Afgelopen half jaar werd landelijk 47.094 keer aangifte gedaan van een gestolen fiets, terwijl dit vorig jaar 51.186 keer was in dezelfde periode. Dit blijkt uit politiecijfers van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (stAVc).

In het Groningse De Marne en op de waddeneilanden Vlieland en Schiermonnikoog lijken fietsen het veiligst. In deze gemeenten werd geen enkele keer aangifte gedaan.

Aantallen fietsdiefstal

In Rotterdam is geen afname te zien. Het percentage aangiftes steeg daar met 35 procent. Ook in de Beemster (Noord-Holland), Noordoostpolder (Flevoland) en Voorst (Gelderland) deden inwoners veel vaker aangifte.

Daling

In Amsterdam daalde het aantal aangiftes wel, met een kleine 2,2 procent. In Venlo en Tilburg was de daling sterker. De grootste daling van het aantal aangiftes is gemeten in Maastricht, van 863 in 2015 naar 562 in 2016.

Volgens stAVc is het daadwerkelijke aantal gestolen fietsen echter vele malen groter. De stichting denkt dat in slechts dertig procent van de gevallen aangifte wordt gedaan.