VN-experts: Israëlisch geweld in Jenin ’mogelijk oorlogsmisdaad’

De Israëlische krijgsmacht deed maandag en dinsdag een inval in het vluchtelingenkamp omdat dat een terroristisch bolwerk zou zijn.. Twaalf mensen, onder wie vijf kinderen, kwamen om het leven en ruim honderd anderen raakten gewond, zo stellen de Palestijnen. De VN-deskundigen Francesca Albanese en Gaviria Betancur noemen het „grove schendingen van het internationaal recht en internationale standaarden op het gebied van geweld.”

Volgens de VN heeft de Israëlische krijgsmacht zich op het eerste gezicht (’prima facie’, in juridische termen) schuldig gemaakt aan het collectief straffen van Palestijnen. De experts uitten ook hun zorgen over de inzet van militaire wapens en tactieken tegen burgers. Volgens Albanese en Betancur zijn mensen in de Palestijnse gebieden slachtoffer van structureel geweld, en moet de Israëlische bezetting beëindigd worden.

Het ICC doet al sinds 2021 onderzoek naar de situatie in de Palestijnse gebieden. In dat licht wordt ook het optreden in Jenin onderzocht, laat het kantoor van hoofdaanklager Karim Khan weten. Israël is geen lid van het ICC en weigert aan het onderzoek mee te werken.