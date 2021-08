Jongen (16) gewond bij vechtpartij in Hoorn: ’Dader gaf karatetrap tegen z’n hoofd’

De mishandeling zou niet op zich staan. Eerder deze week was er ook al een incident. De jongen, werkzaam als koerier voor een broodjeszaak op de Gedempte Turfhaven, zou daarbij volgens zijn werkgever door dezelfde aanvallers belaagd zijn met messen. „Ze hebben hem ook beroofd en zijn schoenen meegenomen. En ze wilden ook z’n tas”, aldus de eigenaar van de broodjeszaak, die niet met zijn naam in de krant wil. „Straks krijg ik ook nog ruzie, daar heb ik geen zin in.”

’Niet normaal’

Toch wil hij zijn verhaal doen, want de vechtpartij heeft behoorlijk indruk op hem gemaakt en hij hoopt dat de politie er werk van maakt. „Want dit is niet normaal. Vrijdagavond werd ik door mijn zoon geroepen dat er opnieuw ruzie was. Ik ben naar buiten gegaan en heb gezegd: ’Geen ruzie maken!’ Toen kwam er een lange, gemaskerde jongen hard aanrennen en hij gaf mijn koerier een karatetrap tegen zijn hoofd. Nadat hij flauwviel op straat kreeg hij nog meer schoppen tegen zijn hoofd.”

Op het moment dat de politie arriveerde, waren de daders al weggerend richting de Ramen. Terwijl het slachtoffer in de ambulance lag, foeterde zijn vader tegen de agenten over het feit dat zij nog geen aangifte hadden opgenomen van het eerdere incident. „De vader is daar drie dagen mee bezig geweest, dus hij was heel erg boos op de politie”, aldus de eigenaar van de broodjeszaak. „Ik heb hem vanochtend gesproken en zijn zoon voelde zich nog steeds niet lekker.”

Kritiek

Ook op Facebook klinkt kritiek op de politie. „Het gaat hier niet om een langlopend conflict, maar om onopgevoede misselijkmakende pubers die schoenen en dure jassen van andere jongeren jatten. En laat de politie in Hoorn nu niet doen of ze daar niks vanaf weten, want in de Kersenboogerd gebeurt dit dagelijks.”

Politiewoordvoerder Roderick de Veen kan over de toedracht van het geweld nog niet veel zeggen. Eerst moet een verklaring worden opgenomen van het slachtoffer. „Hij is gewond voor controle naar het ziekenhuis gebracht en zal later bij ons zijn verhaal doen. Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre het vorige conflict hieraan ten grondslag ligt.”

Getuigen

Er is nog niemand aangehouden. De Veen: „Wel hebben we vrijdagavond al met een aantal mensen gesproken, maar meer getuigen zijn welkom.”

Weet u meer over dit incident? Dan komen we graag met u in contact. Gebruik onze WhatsApp-tiplijn: +31613650952 - ook voor het sturen van foto’s en video’s.