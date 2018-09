Was er niemand die Yuri kon weerhouden?

Ⓒ Hollandse Hoogte

Moet iedereen zelf weten hoor, of hij/zij grappen maakt over de figuurlijke val van Yuri van Gelder (33). Maar ik heb enorm met 'onze' (ja, nog steeds!) turner te doen. Een (ex)verslaafde heeft levenslang. Die moet je in zo'n belangrijke periode in het oog houden. Bij de hand desnoods. We hebben het hier wel over de Olympische Spelen. Yuri's allereerste - en naar vanmorgen bleek meteen zijn laatste - Olympische Spelen. De kers op zijn 'turntaart'. Wat zal hij zich enorm rot voelen!