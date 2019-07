Verdachte moord Pronk mag naar Nederland

Errol J. (52) werd vorige week dinsdag in Spanje aangehouden tijdens een routinecontrole. Hij stond op de nationale opsporingslijst van de Nederlandse politie. De politie vermoedde al dat hij zich in het buitenland ophield. Pronk (60), die bekend stond als onderwereldfiguur, werd op 7 augustus vorig jaar op klaarlichte dag doodgeschoten bij een koffietent aan het Kalverbos in Delft.

Het neerschieten van Pronk en een reeks andere schietincidenten in de binnenstad van Delft leidden vorig jaar tot grote onrust bij de bevolking. De politie hield enige tijd verscherpt toezicht in het centrum van de stad.

Bekijk ook: Jacht op schutter Karel Pronk