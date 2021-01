’Jaarwisseling was dit jaar 60% goedkoper’

Het aantal vuurwerk-gerelateerde schades valt aanzienlijk lager uit. Zo speelde vuurwerk een rol in 20 procent van het totale aantal branden tijdens de jaarwisseling. Vorig jaar was dit nog 50 procent, aldus de verzekeraars.

De Stichting Salvage, die verzekerden namens de gezamenlijke brandverzekeraars eerste hulp biedt na een brand, heeft 56 procent minder meldingen ontvangen dan de jaarwisseling ervoor.

Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt de werkelijke schade overigens hoger, omdat medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen niet zijn inbegrepen.

De verzekeraars verwachten dit jaar ongeveer 4,5 miljoen euro uit te keren voor schades aan woningen en inboedels en 1,5 miljoen euro wegens schade aan auto’s.

Verzekeraars blij met lockdown

Volgens Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, zijn de lockdownmaatregelen van invloed op de schadevermindering. „Door de huidige coronasituatie waren er deze jaarwisseling minder incidenten, zoals woningbranden en autobranden. Als verzekeraars ondersteunen we alle maatregelen die kunnen leiden tot een veiliger jaarwisseling: het is immers in ieders belang dat veiligheid voorop staat.”

De claims wegens schade aan auto’s liggen circa 40 procent lager dan in andere jaren. Niet alle autobranden leiden volgens Weurding tot een claim bij de verzekering. „Omdat autobrand alleen gedekt is bij allrisk en beperkt casco, zien verzekeraars alleen deze claims en niet van voertuigen die WA-verzekerd zijn.”

Schadebedragen voor de zakelijke markt zijn nog niet bekend, aldus de verzekeraars.