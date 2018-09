Schandalige Spelen

Bunkeren voor diskwalificatie

De Iraanse judoka Arash Miresmaili werd in 2004 in Athene gediskwalificeerd nadat hij de avond voor zijn wedstrijd tegen de Israëliër Ehud Vaks had zitten ’bunkeren’. Wat bleek? Miresmaeili wilde niet uitkomen tegen Vaks en om een rel te voorkomen, zorgde hij ervoor dat hij tijdens de weging twee kilo te zwaar was.

Spleetogen in Spanje

De basketbalteams van Spanje dachten op geheel eigen wijze grappig te zijn toen ze zich in 2008 voor de Spelen in China hadden geplaatst. Bij het maken van de teamfoto vormden de spelers hun ogen met hun vingers tot spleetjes, als een ’ludieke verwijzing’ naar het gastland. De foto, die notabene werd afgedrukt in een Spaanse krant, veroorzaakte vooral in China grote ophef. De basketballers lieten destijds weten zich er ongemakkelijk bij te voelen en gaven de schuld aan de sponsor, die vond dat het moest gebeuren.

Bloedbad in Melbourne

Net nadat de Hongaarse opstand in 1956 was neergeslagen door de Sovjets, troffen de waterpoloteams van beide landen elkaar in het Olympische zwembad in Melbourne. Waar voor werd gevreesd, werd werkelijkheid: de Hongaren kwamen vol wraakgevoelens het zwembad in. Toen de Hongaarse aanvoerder weigerde de hand te schudden van zijn opponent uit de Sovjetunie, was dat het sein voor een onvervalst potje vechten. In het water sloegen de waterpoloërs elkaar tot bloedens toe. Het duel werd uiteindelijk gestaakt.

Paarden aan de pepers

Dat de Olympische Spelen geplaagd worden door dopingincidenten, is algemeen bekend. Maar dat er een paard positief test, gebeurt ook. Bij de Olympische Spelen van Peking in 2008 werd bij vier springpaarden doping aangetroffen. De dieren waren stuk voor stuk gevoerd met capsaïcine, een bestanddeel van Spaanse pepers dat het uithoudingsvermogen vergroot. Ook in 2004 werd het hippisch circuit overschaduwd door dopingzaken. Toen moesten de Duitsers en de Ieren hun gouden medailles inleveren.

Naakt op ski’s

Tijdens de Winterspelen in Sotsji in 2014 zorgde de Libanese skiester Jacky Chamoun voor opschudding toen ze halfnaakt op het internet verscheen. De kiekjes van Chamoun maakten deel uit van een fotosessie voor een Oostenrijkse ski-kalender. De autoriteiten van het conservatieve Libanon stonden op hun achterste poten. De Libanese minister van Sport stelde een onderzoek in. De skiester zelf bood haar excuses aan en liet weten de ophef te begrijpen.