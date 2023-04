Verkrachter Ingmar S. gaat opnieuw in fout tijdens proefverlof

Hij zou volgens het OM op 29 juli opnieuw een vrouw hebben verkracht, nadat hij eerst haar polsen met spanbanden had vastgebonden. Ook zou hij haar keel hebben dichtgeknepen en haar tegen haar borsten hebben geslagen, zegt het OM.

„Hoe meer je meewerkt, hoe minder pijn je zult hebben. Ik wil je zien huilen, als je niet meewerkt dan doe ik je meer pijn”, zijn de woorden die hij tegen haar zou hebben gezegd. Hij staat volgende week dinsdag wederom terecht bij de rechtbank, nu in Alkmaar.

De nu 50-jarige man uit Nieuwkoop werd vijf jaar geleden veroordeeld omdat hij in maart van dat jaar een vrouw heeft ontvoerd en meermalen heeft verkracht.

De rechtbank in Utrecht achtte toen bewezen dat Ingmar S. in Breukelen bij een willekeurige vrouw in de auto stapte en haar onder bedreiging van een nepvuurwapen dwong naar een nabijgelegen recreatiegebied te rijden, waar hij haar verkrachtte. Ook liet S. haar haar pinpas en pincode afgeven.

S. reed later met het geknevelde slachtoffer terug naar zijn auto, waar hij haar dwong in de achterbak te stappen. Hij reed naar een paardentrailer in Woerdense Verlaat, waar hij zich opnieuw aan haar vergreep. Daarna reed hij nog langdurig met haar rond, waarbij de vrouw weerloos door de auto werd geslingerd. Hij ging zelfs nog tanken, voordat hij haar volgens de rechtbank „ontredderd en doodsbang” achterliet op een zandweg in Diemen.

Ingmar S. heeft vijf jaar geleden geen tbs-behandeling naast zijn gevangenisstraf opgelegd gekregen omdat deskundigen van het Pieter Baan Centrum toen geen stoornis bij hem konden vaststellen. Hij was daardoor volledig toerekeningsvatbaar. Het wordt volgende week duidelijk of die visie inmiddels is bijgesteld.