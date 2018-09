Rio is klaar met Yuri van Gelder

1 / 6 1 / 6 Ⓒ Reuters/Instagram/AP/ANP

Alles over de Olympische Spelen, het gedwongen vertrek en de misdraging van Yuri van Gelder. De ringspecialist heeft de nacht na zijn kwalificatie voor de finale tegen de regels in het olympisch dorp verlaten en daarbij alcohol geconsumeerd. Van Gelder is daarop disciplinair gestraft en is op weg naar huis. Verder: De vluchtelingendeal tussen de EU en Turkije komt meer en meer onder druk te staan.