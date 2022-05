Premium Het beste van De Telegraaf

Amerikaanse president herhaalt bij wet verankerde belofte Biden: VS staat pal achter Taiwan als China binnenvalt

Door onze redactie buitenland

Vrouwelijke soldaten van een Taiwanese kustverdedigingseenheid tijdens een oefening waarbij een Chinese invasie werd gesimuleerd (mei 2019). Ⓒ REUTERS

TAIPEI - Als China gewapenderhand de ’afvallige provincie’ Taiwan probeert in te lijven,.zullen de Verenigde Staten het eiland helpen verdedigen. Die toezegging deed de Amerikaanse president Joe Biden maandag tijdens een persconferentie in Tokio. Dat is geen verandering van het Amerikaanse beleid vis á vis Taiwan, benadrukte het Witte Huis, want Biden heeft eerder al eens beloofd Taiwan te zullen verdedigen. Toch waren de woorden die Biden koos, interessant.