Casino overvallen in Oudenbosch (Noord-Brabant)

‘Dan komt er een huwelijk tussen André Hazes en Monique’

André Hazes werkt aan een grootse comeback, onthult Privé. De zanger, die in september vorig jaar na burn-outklachten al zijn werk neerlegde, is in de studio gespot met het het wereldberoemde Metropole Orkest. Hoofdredacteur Evert Santegoeds vertelt alles over de plannen van André.