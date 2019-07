Getuigen gezocht: wat ontplofte er in Amsterdam-Zuid?

Door deze explosie raakten meerdere panden en voertuigen beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Na de melding troffen agenten ter plaatse op straat brokstukken aan en bleken meerdere panden en voertuigen schade te hebben. Al snel werd duidelijk dat er op de Korte van Eeghenstaat waarschijnlijk een explosief was afgegaan.

De Forensische Opsporing (FO) heeft daarna uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Vanwege dit onderzoek zijn de Korte van Eeghenstraat en delen van de Van Eeghenstraat en de Van Eeghenlaan tijdelijk afgezet geweest.

Getuigenoproep

Het onderzoek naar wat er ontploft is en vooral waarom is in volle gang. Wie iets heeft gezien of gehoord of andere informatie heeft, kan zich melden via 0900-8844.

Wéér dat hotel

De explosie was vlak bij een hotel, dat gedeeltelijk werd ontruimd. Een aantal gasten is opgevangen in een ander hotel in de buurt.

Vorig jaar oktober werd voor het hotel waar de ontploffing was ook al een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst heeft die toen ontmanteld en verwijderd. De handgranaat werd waarschijnlijk gegooid door iemand die er op een snorfiets of scooter vandoor is gegaan. In die periode werden bij diverse horecazaken in Amsterdam handgranaten gevonden.