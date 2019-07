Halsema bekijkt plek van ontploffing in Amsterdamse buurt

Door de explosie raakten meerdere panden en voertuigen beschadigd. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Na de melding troffen agenten op straat brokstukken aan en bleken meerdere panden en voertuigen schade te hebben. Al snel werd duidelijk dat er op de Korte van Eeghenstaat waarschijnlijk een explosief was afgegaan.

De Forensische Opsporing (FO) heeft daarna uitgebreid sporenonderzoek gedaan in de wijk Oud-Zuid. Vanwege dit onderzoek zijn de Korte van Eeghenstraat en delen van de Van Eeghenstraat en de Van Eeghenlaan tijdelijk afgezet geweest.

Ⓒ Inter Visual Studio / Robbie Hiel

Het onderzoek naar wat er ontploft is, en vooral waarom, is in volle gang. Wie iets heeft gezien of gehoord of andere informatie heeft, kan zich melden bij de politie via 0900-8844.

Eerder handgranaat bij hotel

De explosie was vlak bij een hotel, dat gedeeltelijk werd ontruimd. Een aantal gasten is opgevangen in een ander hotel in de buurt.

Ⓒ Inter Visual Studio / Robby Hiel

Vorig jaar oktober werd voor hotel Parkview, waar de ontploffing nu was, ook al een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst heeft die toen ontmanteld en verwijderd. De handgranaat werd waarschijnlijk gegooid door iemand die er op een snorfiets of scooter vandoor is gegaan.

„De receptionist wist niet wat hem overkwam”, vertelde de zoon van de eigenaresse destijds tegen De Telegraaf. „Zoiets heftigs raakt je. En het allerergste, we hebben echt geen idee wie ons dit aandoet.”

Een medewerker reageert tegenover Het Parool op de nieuwe ontploffing van vrijdagnacht: „Ik hoorde dat de ramen er uit liggen en de voordeur kapot is, maar we hebben het zelf nog niet gezien”, aldus Khadka. „We mogen er niet heen. De politie doet onderzoek.” De eigenaresse reageert volgens de krant geprikkeld op telefonische vragen. „Heeft u bewijs dat het op ons was gericht? Nee? Waarom vraagt u dat dan? Ik ben al die telefoontjes zat.”