Rick Vermin bood excuses aan tegen bewoners.

Amsterdam - De Amsterdamse bestuurder Rick Vermin (GL) is dinsdag in de stadsdeelcommissie in Oost door het stof gegaan vanwege het ’liken’ van een omstreden Twitterbericht dat geplaatst werd door de partner van PvdA-stadsdeelbestuurder Carolien de Heer (uit West).