Verschuren soepel naar halve finales 200 vrij

De Chinees Sun Yang was in dezelfde serie als Verschuren de beste van het hele veld (1.45,75). De Duitse wereldrecordhouder Paul Biedermann zat daar met 1.45,78 net achter. Dion Dreesens redde het niet. Hij klokte met 1.47,76 de 27e tijd en werd uitgeschakeld.

"Ik ben een rondje verder, daarvoor kom ik hier", zei Verschuren. "Mijn doel is om zoveel mogelijk rondes te mogen zwemmen in dit prachtige bad. Het ging lekker, deze tijd is voor nu ook goed. Ik heb me voorgenomen om zo lang mogelijk te genieten van alles hier op de Spelen en dit was een mooie eerste stap."

