Eijsden woedend over openblijven Tihange 2: ’Hier geen tweede Tsjernobyl!’

De omstreden kernreactor in het Belgische Tihange. Ⓒ 123RF

Eijsden - De woede is groot bij inwoners van Eijsden na de uitspraak van de Brusselse rechtbank dat de beruchte kernreactor in het Belgische Tihange niet dicht hoeft. Ze vrezen voor een uitbarsting van de centrale, die hemelsbreed amper 45 kilometer van hen verwijderd is. „We willen hier geen tweede Tsjernobyl!”