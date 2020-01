Ruimte-afval: bijna satellietbotsing boven Pittsburgh

Dat meldde de Amerikaanse firma LeoLabs. Het bedrijf hield de twee satellieten sinds maandag in de gaten omdat ze op ramkoers lagen. Het gaat om de experimentele satelliet GGSE-4 die sinds 1967 rondjes rond de aarde draait en de ruimtetelescoop IRAS die in 1983 de ruimte inging. De ene satelliet is zo groot als een auto, de andere als een flinke afvalbak.

De satellieten zijn twee van de vele projectielen die ongebruikt als ruimte-afval rond de aardbol zweven.

Mogelijk ruimtepuin vormde geen gevaar voor de stad. De brokstukken zouden in de atmosfeer verbranden. Brokstukken die in de ruimte zouden blijven zweven, waren mogelijk wel een gevaar voor andere satellieten geweest.