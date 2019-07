Slecht weer zorgt voor 300 mm regen in VS

De Nationale Garde van Louisiana. Beeld ter illustratie. Ⓒ AFP

NEW ORLEANS - Een tropische depressie boven de Golf van Mexico zorgt ervoor dat in het zuiden van de Verenigde Staten in korte tijd een grote hoeveelheid neerslag valt. In de staat Louisiana wordt meer dan 300 millimeter, met plaatselijke uitschieters tot zelfs 450 millimeter, regen verwacht. Die neerslag zorgt voor overstromingen en overlast, verwachten de autoriteiten.