Vermissingszaak tienermeisje neemt bizarre wending: ’Wonderen bestaan’

Alicia Navarro, nu achttien jaar oud, vertelde daar dat zij het meisje was dat in 2019 spoorloos verdween. Volgens een woordvoerder van de plaats Glendale in Arizona, waar Alicia vandaan komt, is het meisje „veilig, gezond en gelukkig”. Alicia, die in het vermissingsrapport werd omschreven als autistisch maar slim, verliet haar huis in Glendale in de nacht van 15 september 2019.

Haar ouders, die sliepen toen ze het huis uit glipte, vonden de volgende dag een handgeschreven briefje van hun dochter met de tekst: „Ik ben weggelopen. Ik kom terug. Echt waar. Het spijt me.” Daarna hebben ze nooit meer iets van haar gehoord, tot deze week.

Alicia stapte alleen het plaatselijke politiebureau in Montana binnen en vroeg of ze van de lijst van vermiste kinderen kon worden gehaald. Het politiebureau waarschuwde de politie van Glendale, die haar identiteit bevestigde en contact opnam met de familie van de tiener om te laten weten dat ze veilig was teruggevonden. Vervolgens werd ze herenigd met haar moeder.

Haar moeder, Jessica Nuñez, noemde de ontdekking van haar dochter „een wonder” in een video die ze op Facebook plaatste.

„Voor iedereen die vermiste geliefden heeft, wil ik dat je dit geval als voorbeeld neemt”, zei ze. „Wonderen bestaan. Geef nooit de hoop op en blijf altijd vechten.”

De politie van Glendale gaat onderzoeken hoe het meisje in Montana is beland en bij wie ze de afgelopen vier jaar is geweest.