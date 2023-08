Wederom prijs op Binnenhof: chique borrelglaasjes met bladgoud

Eerder werden ook restanten van acht skeletten gevonden die waren begraven onder de voormalig zijkapel en begin dit jaar werd een crematiegraf uit de IJzertijd aangetroffen op een ander deel van het terrein. „Dat laatste hebben we niet groot naar buiten gebracht”, vertelt Pavlovic. „Maar dat is een hele bijzondere vondst. De botfragmenten worden nog onderzocht. We vermoeden dat de skeletten van hovelingen, mensen die aan het hof werkten van Graaf Floris de Vijfde zijn en van voorgangers van de Hofkapel. Maar dat is moeilijk na te gaan.” Het Binnenhof is volgens de archeoloog ’een goudmijn’ wat betreft archeologische vondsten. „Beter dan dit wordt het niet. Het Binnenhof is een icoon in onze vaderlandse geschiedenis.”

In juli deden archeologen ook al onderzoek bij het Binnenhof. Ⓒ ANP / ANP

Luxe

Pavlovic toont de restanten van de chique drankglazen. „We hebben fragmenten gevonden van deze chique glazen in een beerput. Dit straalt luxe uit: in de pootjes verguld met bladgoud zijn onder meer leeuwenkopjes te zien. Ook vonden we fragmenten zogeheten ’roemertjes’ met aan de onderkant glazen noppen. In de 16e eeuw aten mensen nog met de handen en die werden vettig van het vlees. Door de noppenstructuur glibberde het glas niet uit de handen.”

De komende maanden gaat een restaurator aan de slag met het samenvoegen van de glazen. Ondertussen wordt het terrein, waar de archeologen ruim een maand onderzoek hebben gedaan, weer dichtgegooid en worden de fundamenten van de voormalig Hofkapel weer met aarde bedekt. „Alle vondsten worden de komende tijd in kaart gebracht en rond oktober gaan we archeologisch onderzoek doen op de Hofplaats waar de nieuwe publieksentree komt van de Tweede Kamer”, legt Pavlovic uit.

Ⓒ Rene Oudshoorn

Bouwvak

Na de bouwvak wordt er binnen onderzoek gedaan door verschillende bedrijven naar de restanten van de daadwerkelijke Hofkapel, die vanaf 1879 werd verbouwd en getransformeerd tot kantoorruimte. „Daar zijn wij zijdelings bij betrokken. Er ligt nog een grafkelder uit de veertiende eeuw waar in 1879 lichamen, vermoedelijk van edellieden, werden aangetroffen, die zijn teruggeplaatst. Er worden gaten geboord in de vloeren waar camera’s in worden gestoken om te bekijken wat zich onder de grond bevindt”, aldus Pavlovic.

Graaf Floris de Vijfde liet de Hofkapel in 1289 bouwen als privékapel. In de vijftiende en zestiende eeuw volgen de aanbouw van een zijkapel en een galerij. De kerkelijke functie verdween nadat de in 1879 het Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd gevestigd in de Hofkapel. Tegenwoordig is het pand het onderkomen van de Eerste Kamer.