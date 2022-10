Premium Het beste van De Telegraaf

Afknippen haar als steun aan vrouwen in Iran: symboliek of toch meer?

Door Marcel Vink Kopieer naar clipboard

Justitieminister Dilan Yeşilgöz knipte donderdagavond op nationale televisie een stuk van haar haar af.

Amsterdam - Nu justitieminister Dilan Yeşilgöz donderdagavond op nationale televisie een stuk van haar haar afknipte, zijn de toenemende protesten in Iran nog meer de Nederlandse huiskamers binnengedrongen. De kans is groot dat steeds meer vrouwen in de wereld de schaar in hun lokken zetten. De dood van een 22-jarige vrouw en de felle betogingen die daarop volgden, krijgen steeds meer mondiale aandacht, tot afgrijzen van Teheran. Vijf vragen.