Duitse ’viruswappies’ in het vizier

Politici als Merkel en haar gezondheidsminister Jens Spahn worden veelvuldig bedreigd, en er wordt opgeroepen hen ’gevangen’ te nemen. Aanhangers van de actiegroep Querdenken doen dat bijvoorbeeld. Op het gebouw van het Robert Koch Instituut, het Duitse RIVM, werd onlangs een aanslag gepleegd.

Minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer zei tegen het Handelsblatt: „Onze veiligheidsdiensten letten heel scherp op dit fenomeen. Het verontrust me dat rechts-radicalen met Rijksburgers, vaccinatietegenstanders en critici van coronamaatregelen samen demonstreren. Het verspreiden van desinformatie en complottheorieën zorgt ervoor dat radicale groepen sterker worden.”

Ook Seehofers ambtenaren stellen dat de beweging ’zeer heterogeen’ is. Daarom is het moeilijk voor de geheime dienst om die als geheel in de smiezen te houden. Een algehele verdenking zou niet op zijn plaats zijn. Politici van Merkels regeringspartij CDU, de Groenen en andere partijen, behalve de grootste oppositiepartij Alternative für Deutschland die samen met de virusontkenners optrekt, eisen echter strengere maatregelen.