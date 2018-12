A15 urenlang versperd door gekantelde truck

Ⓒ Twitter POL DBU

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Door een gekantelde vrachtwagen op de A15 ter hoogte van Hendrik-Ido-Ambacht was de weg van Rotterdam richting Gorinchem vrijdagmiddag urenlang dicht. De truck lag dwars over de rijbanen en de vangrail. Rond 19.30 uur was de weg weer vrij, meldde de VerkeersInformatieDienst (VID).