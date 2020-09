Coronadebat: landelijk advies voor mondkapjes in openbare binnenruimtes

Volg het debat onderaan dit artikel via de berichten van politiek verslaggever Elif Isitman.

De Tweede Kamer had aangedrongen op een landelijke norm. Volgens Rutte moet de maatregel nog wel worden uitgewerkt, omdat er ’veel vragen achter vandaan komen’. Wat de premier betreft geldt het advies niet voor middelbare scholen, waar sowieso al de afstandsregel geldt voor docenten. Ook gaat het niet om een verplichting, maar om een ’dringend advies’.

Het kabinet adviseerde maandag nog alleen mondmaskers op drukke plekken in de drie grote steden, in winkels of instellingen die dat willen. Winkeliers mogen daar klanten ook weigeren die geen mondmasker dragen. De Kamer vond dat onduidelijk.

’Te laat’

De SP vindt dat het kabinet hiermee z’n verantwoordelijkheid afschuift. Partijleider Marijnissen vindt bovendien dat het kabinet te laat heeft ingegrepen, en te slap. „Op het moment dat de ziekenhuizen in de problemen raken, zijn we te laat.” Zij wil dat er een helder schema komt waarbij voor elke besmettingsniveau een vaste maatregel klaarstaat. Overigens zet het kabinet zoiets momenteel in de steigers, de zogeheten routekaart.

’Gevaarlijk’

PvdA-leider Asscher spreekt net als Marijnissen zijn steun uit voor de maatregelen van het kabinet. „Tegelijkertijd hou ik mijn hart vast.” Hij vindt het namelijk een ’gevaarlijk vooruitzicht’ dat het het kabinet het doel heeft om de verspreiding voorzichtig in te dammen. Hij pleit voor sneller in meer ingrijpende maatregelen.

Ook noemt Asscher het ’onbegrijpelijk’ dat het kabinet het OMT-advies om in de verpleeghuizen niet preventief mondkapjes in te zetten, maar alleen in de grote steden.

Vakantieverbod

GL-leider Klaver sluit zich daarbij aan. Mond-neusmaskers moeten in alle regio’s preventief gedragen (kunnen) worden in verpleeghuizen en in de wijkverpleging, iets waarvoor ook 50Plus en ChristenUnie pleiten. Klaver wil bovendien dat het kabinet ’een zo dringend mogelijk advies’ geeft dat een vakantie in het buitenland ’geen optie’ is. Het oplaaien van het virus deze zomer is immers terug te voeren op terugkerende vakantiegangers.

PVV-leider Wilders maakt een punt van ventilatie, wat volgens hem van groter belang is dan anderhalve meter afstand houden. Bovendien moet minister De Jonge zorgen voor meer zorgpersoneel. „Verleid ze met een hoger salaris.” Wilders wil dat de overheid een advies geeft om in binnenruimtes mondkapjes te dragen, al mag dat volgens hem geen verplichting worden. Dat vindt de SGP ook.

Corona-moeheid

Het kabinet is afgestapt van de tactiek om het coronavirus met lokale maatregelen terug te dringen. Met een trits landelijke ingrepen voor de komende drie weken proberen premier Rutte en ’coronaminister’ De Jonge de oplaaiende tweede coronagolf zo snel mogelijk weer in te dammen. Zoals: niet meer dan 30 mensen binnenskamers bij elkaar, geen publiek bij sportwedstrijden, sluiting sportkantines en maximaal drie bezoekers thuis over de vloer. Premier Rutte geeft in het debat toe dat eerder ingrijpen beter was geweest. „Hier leren we van.”

Toch vormen niet de maatregelen de hamer die de curve van oplopende besmettingen plat slaat, maar ons gedrag, zegt de minister-president. „De hoop is over een week of twee, drie weer op een niveau te zitten dat hanteerbaar is. Ons gedrag is daarbij begin- en eindpunt.” De minister-president zegt te snappen dat de samenleving er niet op zit te wachten. „De corona-moeheid slaat toe. Er is verlies op alle fronten en dat gaat ook steeds meer zo beleefd worden. Corona is een virus dat niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk diep ingrijpt.”

Of de maatregelen afdoende zijn, is niet zeker, geeft Rutte toe. Het kabinet houdt niet voor niets vergaande maatregelen achter de hand. Zoals: helemaal sluiten van de horeca, de cultuursector en de sport. „Maar we hebben natuurlijk vertrouwen in dit pakket. Anders zouden we het niet doen.”