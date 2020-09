Coronadebat: meerderheid voor landelijke norm mondkapjes

Volg het debat onderaan dit artikel via de berichten van politiek verslaggever Alexander Bakker.

VVD-fractieleider Dijkhoff bepleit de maatregel voor binnenruimtes waar mensen noodgedwongen bijeen drommen, zoals in winkels. Mondmaskers zouden ook een uitkomst kunnen zijn voor middelbare scholen, als leerlingen wisselen van klassen. Met de stem van de VVD is er een meerderheid in de Kamer voor het landelijk invoeren van mondkapjes.

Het kabinet adviseert in het nieuwe pakket beperkingen mondkapjes alleen op drukke plekken in de drie grote steden, in winkels of instellingen die dat willen. Winkeliers mogen daar klanten ook weigeren die geen mondmasker dragen.

’Te laat’

De SP vindt dat het kabinet hiermee z’n verantwoordelijkheid afschuift. Partijleider Marijnissen bepleit voor mondkapjes minder vrijblijvendheid en een landelijke lijn. De socialiste vindt dat het kabinet te laat heeft ingegrepen, en te slap. „Op het moment dat de ziekenhuizen in de problemen raken, zijn we te laat”, zegt partijleider Marijnissen. Zij wil dat er een helder schema komt waarbij voor elke besmettingsniveau een vaste maatregel klaarstaat.

’Gevaarlijk’

PvdA-leider Asscher spreekt net als Marijnissen zijn steun uit voor de maatregelen van het kabinet. „Tegelijkertijd hou ik mijn hart vast.” Hij vindt het namelijk een ’gevaarlijk vooruitzicht’ dat het het kabinet het doel heeft om de verspreiding voorzichtig in te dammen. Hij pleit voor sneller in meer ingrijpende maatregelen. Zo wil hij onder meer een mondkapjesplicht op plekken waar de anderhalve meter niet kan worden gegarandeerd. „Niet omdat het dé oplossing is, maar omdat het bijdraagt aan het terugdringen van het virus.” Asscher heeft er geen goed woord voor over dat de mondkapjes een keuze zijn, waarvan het kabinet het afdwingen bij winkeliers legt. „Onverantwoord.”

Ook noemt Asscher het ’onbegrijpelijk’ dat het kabinet het OMT-advies om in de verpleeghuizen niet preventief mondkapjes in te zetten, maar alleen in de grote steden.

Vakantieverbod

GL-leider Klaver sluit zich daarbij aan. Mond-neusmaskers moeten in alle regio’s preventief gedragen (kunnen) worden in verpleeghuizen en in de wijkverpleging. Hij wil bovendien dat het kabinet ’een zo dringend mogelijk advies’ geeft dat een vakantie in het buitenland ’geen optie’ is. Het oplaaien van het virus deze zomer is immers terug te voeren op terugkerende vakantiegangers.

PVV-leider Wilders maakt een punt van ventilatie, wat volgens hem van groter belang is dan anderhalve meter afstand houden. Bovendien moet minister De Jonge zorgen voor meer zorgpersoneel. „Verleid ze met een hoger salaris.” Wilders wil dat de overheid een advies geeft om in binnenruimtes mondkapjes te dragen, al mag dat volgens hem geen verplichting worden.

Los

Het RedTeam, een groep van tegendenkers buiten de vaste groep van wetenschappers dat het kabinet adviseert, had woensdagochtend in de Kamer al het idee versterkt dat de nieuwe maatregelen nog onvoldoende zijn en vooral te laat zijn genomen. De experts wijzen erop dat het virus lokaal in juli al oplaaide, maar daar geen maatregelen op volgden. De huidige maatregelen zouden volgens hen ook onvoldoende zijn om binnen drie weken weer orde op zaken te stellen. „Nederland heeft het in de eerste maanden ontzettend goed gedaan”, zei Wim Schellekens, oud-hoofdinspecteur van de Inspectie Gezondheidszorg. „Maar na drie maanden was men het zat, kwam men terug van vakantie en ging men los. Het gevolg: in september zitten we in grote problemen.”

Het kabinet is afgestapt van de tactiek om het coronavirus met lokale maatregelen terug te dringen. Met een trits landelijke ingrepen voor de komende drie weken proberen premier Rutte en ’coronaminister’ De Jonge de oplaaiende tweede coronagolf zo snel mogelijk weer in te dammen. Zoals: niet meer dan 30 mensen binnenskamers bij elkaar, geen publiek bij sportwedstrijden, sluiting sportkantines en maximaal drie bezoekers thuis over de vloer.

De Tweede Kamer bespreekt woensdag vanaf 11.30 uur de genomen maatregelen. Centrale vraag is of het niet ’too little, too late’ is van de kant van het kabinet. De experts van het Outbreak Management Team (OMT) stellen nog strengere maatregelen voor, maar het kabinet houdt een deel daarvan, zoals een avondklok, nog achter de hand.

