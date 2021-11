Premium Het beste van De Telegraaf

Coronaspook waart rond in Europa: veel landen scherpen regels aan

Door Martijn Schoolenberg en Vincent Triest Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Niet alleen in Nederland wordt de broekriem weer aangehaald om het aantal coronabesmettingen terug te dringen. Ook in de rest van Europa nemen steeds meer landen strengere maatregelen. Zo moeten in Kroatië alle ambtenaren een coronatoegangsbewijs laten zien en belanden Oostenrijkse ongevaccineerden in een lockdown.