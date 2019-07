Tunesië neemt afscheid van president Essebsi

Tienduizenden mensen waren de straat opgegaan om Essebsi de laatste eer te bewijzen. Ze zwaaiden met vlaggen, gooiden rozen naar de begrafenisstoet en zongen het volkslied.

Essebsi overleed donderdag in een militair ziekenhuis na een kort ziekbed. In 2014 werd hij pas op 88-jarige leeftijd gekozen als president van het Noord-Afrikaanse land. Eerder was hij topman en vertrouweling van de lang regerende (1957-1987) en progressieve autocraat Habib Bourguiba (1903-2000). Hij bekleedde tal van ministersposten en veiligheidsfuncties. In 2011 werd hij ook leider van de overgangsregering nadat zijn voorganger Ben Ali ten val kwam.

Duizenden Tunesiërs woonden de begrafenis van Essebsi bij. Ook tal van andere staatshoofden waren aanwezig. Macron prees Essebsi om diens steun voor „de grondwet, zijn toewijding aan vrijheid en openheid en de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.”

Parlementsvoorzitter Mohammed Ennaceur neemt voorlopig de honneurs waar als interim-president. Op 15 september kiest Tunesië een nieuwe president, twee maanden eerder dan gepland.