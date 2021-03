Boulder-schutter kwam fluitend door screening bij aankoop semi-automatisch wapen

De 21-jarige Alissa kocht een kleine week voor die schietpartij een Ruger AR-556, een semi-automatisch aanvalsgeweer. Daarmee betrad hij deze week een vestiging van King Soopers en begon om zich heen te schieten. Daarbij vielen 10 doden, onder wie een politieman. Over een motief is nog niets bekend, schrijft The Mirror.

De wapenhandelaar die hem het wapen verkocht, is geschokt. John Mark Eagleton, de eigenaar van Eagles Nest Armory in Arvada, vlak bij Boulder: „We zijn absoluut in shock door wat er is gebeurd. Onze harten zijn gebroken voor de slachtoffers en de families die achterblijven.”

Procedures

Eagleton benadrukte dat alle legale procedures zijn doorlopen, voordat het wapen aan Alissa werd overhandigd. „Het heeft altijd de hoogste prioriteit bij ons om ervoor te zorgen dat elke aankoop volgens de wet verloopt.”

Dat Alissa de achtergrondcheck doorstond is opmerkelijk. De schutter zou bijvoorbeeld in 2018 al schuldig zijn bevonden aan mishandeling. Hij had een jaar eerder een klasgenoot zonder enige waarschuwing een oplawaai verkocht.

Een wapen van het type Ruger AR-556 is al eerder gebruikt bij een grote schietpartij. Op 5 november 2017 opende Devin Patrick Kelley (26) met een dergelijk wapen het vuur in een kerkje in Sutherland Springs (Texas). Daarbij doodde hij 26 mensen en verwondde er nog eens 20.

Er zijn al verschillende pogingen gedaan om middels wetgeving de achtergrondchecks bij de aankoop van vuurwapens te intensiveren. Ook gaan er geregeld stemmen op om (semi-)automatische wapens helemaal niet meer in winkels te verkopen.