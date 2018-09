Maire wil geen boerkinidag in Frans waterpark

De organisatoren spreken van een aanval op de godsdienstvrijheid, meldt de Franse nieuwszender BFM TV.

Smile 13 wilde het Speed Waterpark, dat volgende maand is gesloten, dan voor een dagje openstellen voor moslima's in lichaamsverhullende kleding en hun kinderen. Burgemeester Michel Amiel wil daar een stokje voor steken en overweegt aan te voeren dat de openbare orde in het geding is.

Het rechts-populistische Front National en de conservatieve Republikeinen hebben partij gekozen voor Amiel.