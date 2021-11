Zo streng zijn de quarantaineregels in andere landen

Premium Binnenland

Spaanse media hard over vlucht ’quarantaine-echtpaar’: ’Dat ze in de cel mogen belanden’

Het is een nieuw begrip in de Spaanse pers: ’Covid-voortvluchtigen’: mensen die, hoewel coronapositief getest, ontsnappen uit quarantaine terwijl ze daar wel in hadden moeten zitten. Het Spaans/Portugese echtpaar dat in Nederland uit een quarantainehotel probeerde te ontsnappen, is in het land het g...