Verkiezingen 15 maart Legendarische uitspraken van Nederlandse politici Top of flop: tv-momenten uit verkiezingstijd die in het geheugen gegrift staan

Door Sharon Story Kopieer naar clipboard

Mark Rutte in Vandaag Inside, 13 maart 2023 Ⓒ SBS6

De aflevering van Vandaag Inside waar Mark Rutte in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maandagavond aanschoof, is nu al historisch te noemen. De veelbesproken aflevering met onze minister-president leverde VI een heus kijkcijferrecord op en gaat ongetwijfeld de boeken in als ’legendarisch.’ En zo zijn er meerdere tv-momenten uit campagnetijd die in het collectieve geheugen staan gegrift.